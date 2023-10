Moro infiltrou agente da PF em escritório do colaborador Tony Garcia, diz site

Ex-deputado Tony Garcia afirma que aparato teria permitido grampeamento do presidente do Tribunal de Contas do Estado do ano de 2005. Senador nega que solicitou as gravações

De acordo com uma denúncia do ex-deputado estadual Tony Garcia, o senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) determinou a instalação de escutas no escritório do empresário e infiltrou um agente da polícia federal no local, como se fosse um secretário do ex-parlamentar. A decisão teria sido tomada em 15 de dezembro de 2004, e sucedeu a assinatura do acordo de colaboração de Tony Garcia. As informações são da jornalista Daniela Lima, do portal G1.

O juiz explica que "as medidas visam à investigação de crimes de colarinho branco provavelmente cometidos por agentes políticos e públicos".



Por meio de declarações prestadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), Tony afirmou que autoridades com foro teriam sido grampeadas, como o então presidente do Tribunal de Contas do Estado, em 2005. Garcia afirma que o aparato permitiu que ele grampeasse o ex-presidente por mais de uma hora. Além disso, segundo o documento jurídico fornecido pelo ex-deputado, houve levantamento de informações sobre ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conselheiros do TCE e também desembargadores do TRF-4.

Em depoimento aos investigadores que atuam com o ministro Dias Toffoli, o conteúdo dos grampos eram diretamente entregues para Moro, sem passar pelo Ministério Público antecipadamente.

Em nota ao portal G1 e à GloboNews, o senador diz que Tony Garcia é um criminoso e reforça que nenhuma autoridade com foro foi investigada. "Tony Garcia é um criminoso condenado. Não existe, nem nunca existiu gravação de magistrado, nem nunca foi solicitado dele gravações de autoridades com foro. Nenhuma autoridade com foro foi investigada."

"É oportuno lembrar que os depoimentos foram colhidos perante a autoridade judiciária com a presença de representante do Ministério Público e de defesa", alega Sergio Moro em nota.