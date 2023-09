O POVO News: governo Lula desmente fake news sobre banheiro unissex em escolas

A edição também comenta sobre a retomada do julgamento de golpistas no STF, o depoimento de Augusto Heleno, e o caso de homofobia em São Paulo

A edição comenta sobre o retorno do julgamento de golpistas do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou três pessoas que contribuíram com o ato financeiramente ou que estiveram presentes nos ataques às sedes dos Três Poderes .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a discussão em torno da fake news sobre implantação de banheiros unissex em escolas . A informação falsa foi divulgada pelos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Filipe Barros (PL-PR).

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a decisão dos parlamentares em ouvir depoimento de Augusto Heleno na CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O militar integrava a equipe mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No que diz respeito à política cearense, a edição comenta a viagem do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), a Brasília. Desta vez, o chefe do Executivo estadual vai ao Distrito Federal para reunião do consórcio Nordeste.

O programa também discute o caso de homofobia, ocorrido no último sábado, em São Paulo. Na ocasião, a presidente da Ubes, a cearense Jade Beatriz, e a namorada sofreram ataques homofóbicos em uma padaria do estado. Para comentar a respeito, o O POVO News conversa com uma das vítimas do crime, Jade Beatriz.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

