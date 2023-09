CNJ tem três votos pela paridade de gênero na promoção de juízes

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começou a votar nesta terça, 19, uma proposta que defende a paridade de gênero nos tribunais de todo o País. A votação foi suspensa depois de pedido de vista do conselheiro Richard Pae Kim.

Antes dele, a proposta recebeu três votos a favor, da relatora Salise Sanchotene e dos conselheiros Mário Goulart Maia e Vieira de Mello Filho. A proposta prevê o estabelecimento de uma alternância entre mulheres e homens de acordo com a abertura de vagas para magistrados de carreira na segunda instância, acompanhando também critério de antiguidade e merecimento.

A votação foi posta em pauta pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, Rosa Weber, que se aposenta em breve, e ocorre em meio a reclames pela indicação de uma mulher para substituí-la no STF, composto majoritariamente por homens.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.