Bolsonaro volta a ser internar por dores no intestino, faz lavagem e recebe alta

De acordo com comunicação do ex-presidente, o desconforto é decorrente da facada sofrida há cinco anos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no Hospital DF Star em Brasília, nesta quarta-feira, 20, após apresentar novamente desconforto intestinal. Ele realizou exames do tráfego digestivo e fez lavagem no intestino.

Ainda hoje, Bolsonaro recebeu alta hospitalar e já retornou à sua residência. As informações foram divulgadas pelo advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten. Ainda segundo ele, as dores foram "decorrentes" da facada de cinco anos atrás.