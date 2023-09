Lula na ONU: 'neoliberalismo falido' é substituído por 'nacionalismo primitivo e conservador'

Crédito: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 19, que o neoliberalismo foi fator agravante da desigualdade econômica e política que atinge as democracias atualmente. O resultado do movimento, de acordo com o brasileiro, foi o surgimento de "aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas".

"Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a 'voz dos mercados' e a 'voz das ruas'", disse o presidente do Brasil, em discurso da 78ª Sessão da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos", acrescentou.

Na fala, Lula fez uma crítica à ascensão da extrema-direita e destacou que "muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário".