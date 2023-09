CNJ: advogado de réu condenado no STF será investigado por incitação a golpe

A apuração do CNJ sobre a conduta do então desembargador é a partir de declarações feitas por ele enquanto atuava no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) e pela sua participação em acampamento golpista em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

O advogado Sebastião defendeu o primeiro réu dos atos golpistas de 8 de janeiro, e durante a sustentação oral no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou a corte e chegou a dizer que os ministros são "as pessoas mais odiadas deste país".