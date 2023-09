Com problemas de saúde, senador Jarbas Vasconcelos renuncia ao mandato

Jarbas Vasconcelos, senador Crédito: Agência Senado

O Plenário do Senado recebeu, nesta terça-feira, 12, a renúncia do senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), por motivo de saúde. Jarbas informou que vai se aposentar da vida pública. O seu primeiro suplente, Fernando Dueire (MDB-PE), que já está em exercício desde novembro de 2022, passa a ser o titular até o fim do mandato, em 2027. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimentou o agora ex-senador, exaltou sua trajetória na política e o classificou como um dos líderes da democracia brasileira. "A justa e merecida aposentadoria da vida parlamentar, por certo, será muito sentida por esta Casa e seus membros, também pelo estado de Pernambuco e por todo o Brasil. Em nome do Senado, esta Presidência cumprimenta o senador Jarbas Vasconcelos e expressa os seus votos de uma vida longa, com saúde e muito sucesso em seus futuros projetos".

Biografia Jarbas de Andrade Vasconcelos é natural de Vicência (PE), tem 81 anos e é advogado. Elegeu-se senador em 2018, com 21,51% dos votos válidos do estado. Foi a sua segunda eleição para o Senado Federal. Foram mais de cinquenta anos de atividade política, como membro fundador do MDB, ainda durante a ditadura militar. Foi deputado estadual (1971-75), deputado federal (1975-79 e 1983-85) e prefeito do Recife por dois mandatos (1986-88 e 1993-96). Foi também governador de Pernambuco, de 1999 a 2002 e, reeleito, de 2003 a 2006. No ano seguinte, iniciou o primeiro mandato como senador, que cumpriu até 2015. Voltou à Câmara dos Deputados entre 2016 e 2019 e retornou ao Senado em 2019. Na nota em que comunicou a sua renúncia, Jarbas Vasconcelos afirmou ser movido por “consciência cívica”.