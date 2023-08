Lula manda para o Senado indicação de Daniela Teixeira ao STJ

Foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 30, a indicação da advogada Daniela Teixeira para vaga aberta no Superior Tribunal de Justiça com a aposentadoria do ministro Felix Fischer. O nome foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a publicação o nome é encaminhado ao Senado Federal para apreciação. Daniela Teixeira vai passar por sabatina e depois terá o nome votado pelos parlamentares. Só após a aprovação, será nomeada e terá sua posse agendada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nome de Daniela tem apoio da cúpula do PT. A candidatura foi apoiada pelo grupo Prerrogativas, que considerou uma vitória a indicação concretizada nesta quarta.