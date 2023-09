Contra a Bolívia, Neymar supera Pelé e vira maior artilheiro da história da seleção brasileira

A partida marcou a estreia de Fernando Diniz no comando da 'Amarelinha' e, também, o retorno do próprio Neymar

A Fifa conta apenas jogos oficiais. Em tal somatória, Pelé anotou 77 gols em 91 partidas com a 'Amarelinha' — Neymar, por sua vez, alcançou o 79º tento em seu jogo de número 125 pelo Brasil.

Neymar tornou-se nesta sexta-feira, 8, o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira segundo os números da Fifa, entidade máxima do futebol. O camisa 10 marcou dois gols na goleada contra a Bolívia , que marcou a estreia da equipe de Fernando Diniz nas Eliminatórias Sul-Americanas, e alcançou tal feito.

A partida marcou a estreia de Fernando Diniz no comando da 'Amarelinha' e, também, o retorno do próprio Neymar — que fez seu primeiro jogo pela Seleção desde a eliminação na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia.

O próximo compromisso do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 será em Lima, contra o Peru, às 23h (de Brasília) da terça-feira (12). Por outro lado, a Bolívia encara a Argentina na altitude de La Paz no mesmo dia, mas às 17h.