MEC prevê o envio do Plano Nacional de Educação ao Congresso em 2024, com um ano de atraso

Ministro Milton Ribeiro disse que a iniciativa segue estratégias definidas no Plano Nacional de Educação (PNE). Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação, atualmente liderado pelo ex-governador do Ceará, Camilo Santana, descumpriu o prazo previsto em lei para encaminhar ao Congresso Nacional a proposta que atualiza o Plano Nacional da Educação, lei que estabelece metas e diretrizes para o setor. O plano, sancionado em 2014, prevê metas que o Brasil precisa atingir até o ano 2024 e define que, até o primeiro semestre deste ano, o Executivo deveria ter enviado ao Legislativo uma nova versão para planejar os dez anos seguintes, o que não aconteceu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A pasta informou à TV Globo que criou um grupo para discutir o tema, no entanto, prevê que o projeto só seja enviado ao Congresso no primeiro semestre de 2024, com um ano de atraso.

A versão de 2010, que ainda está em vigor, tramitou por quase quatro anos até ser aprovada pelo parlamento e sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Caso o cenário se repita, o Brasil ficará sem metas e diretrizes para educação pública até o ano de 2028. Conforme o MEC, o novo plano está sendo criado a partir de debates com entidades como os conselhos de secretários estaduais e municipais de educação (Consed e Undime). "No momento, os membros do GT sistematizam os macroproblemas apontados para o estabelecimento de novas metas e estratégias", alega a pasta. "O documento produzido pelo GT será discutido nas conferências municipais, que começam em outubro, conferências estaduais e na conferência nacional de educação, que acontecem na sequência, para subsídio à elaboração da minuta de Projeto de Lei, contendo diagnóstico, diretrizes, objetivo, metas e estratégias para o Plano Nacional de Educação do próximo decênio”, continua o ministério. Plano Nacional de Educação (PNE) O projeto atual do PNE foi encaminhado ao Congresso em dezembro de 2010, pelo ministro da Educação à época, Fernando Haddad, na segunda gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As discussões no Congresso em torno do tema duraram três anos e meio até a sua aprovação pelo Legislativo, em junho de 2014.

À época, o principal impasse foi o percentual do Produto Interno Bruto (PIB), que seria destinado ao setor (o texto prevê 10%) e quais despesas seriam calculadas nesse índice, como por exemplo, o Fies, financiamento estudantil para estudantes de menor renda cursarem o ensino superior privado. O PNE estabelece 20 metas para gestores públicos, da educação infantil ao ensino superior. No entanto, ao todo, 56 indicadores podem ter a evolução mensurada. Desse total, quatro não possuem valor de referência. Dito isso, dos 52 objetivos disponíveis, seis atingiram a meta, faltando menos de um ano para a data limite.