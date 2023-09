O POVO News: Lula chega à Índia para reunião do G20; Delação premiada de Mauro Cid

A edição também comenta sobre o 7 de setembro em Brasília, a reforma ministerial do governo Lula e o ciclone no Rio Grande do Sul

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 8. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Índia para reunião da cúpula do G20. A agenda do petista prevê o encontro dele com líderes de outros países, como o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 7, o governo da região informou que o número de mortos subiu para 46 em razão das enchentes que atingiram dezenas de cidades. Com Lula na Índia, o papel de auxiliar em ações de resgate no estado fica a cargo do vice-presidente, Geraldo Alckimin.