Ana Moser manifesta "tristeza e consternação" após deixar Ministério do Esporte

A decisão de Lula ocorreu na esteira de uma reforma ministerial para acomodar nomes ligados a lideranças do Centrão no governo federal.

Agora ex-ministra do Esporte, Ana Moser manifestou “tristeza e consternação” pela interrupção da gestão à frente da pasta federal. Na última quarta-feira, 6, a ex-atleta esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comunicou a ela o fim de sua trajetória à frente do ministério.

Nota divulgada pelo Ministério do Esporte lamentou que promessas de campanha tenham tido pouco tempo para o desenvolvimento. Na reunião com Lula, Moser apresentou ainda ações já implementadas e entregas previstas.

“Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no Governo Federal, mas entende que esse caminho apenas começou a ser trilhado”, diz a nota da pasta.

Nas redes sociais, Moser reforçou o tempo “curto” para implementação de medidas. “Recebi a decisão do presidente Lula, a quem agradeço pela confiança, de que deixarei a direção do Ministério do Esporte. Tivemos pouco tempo para mudar a realidade do Esporte no Brasil", escreveu Moser.

E complementou: "Continuarei lutando e contribuindo para uma política pública de esporte que seja para todos. Agradeço aos que estiveram comigo percorrendo este caminho curto e árduo”.



Com a reforma ministerial, Lula indicou André Fufuca (PP-MA) para o Ministério dos Esportes e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para a pasta de Portos e Aeroportos. Ambos são deputados federais ligados ao Centrão.