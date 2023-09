Padilha diz que imagem de Lula com novos ministros virá 'no momento adequado'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na manhã desta quinta-feira, 7, que a imagem pública do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os novos ministros virá "no momento adequado". O Planalto anunciou na quarta-feira que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumirão cargos na Esplanada, mas Lula não apareceu com eles na foto oficial.

Padilha citou as posses, que devem ser realizadas semana que vem, como uma oportunidade para a associação das imagens.

Fufuca será ministro do Esporte no lugar de Ana Moser e Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França.