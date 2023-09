7 de setembro: Homens são presos por abusar de mulheres e crianças durante desfile

Ao menos dois homens foram presos durante o desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência, nesta quinta-feira, 7, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Eles são suspeitos de cometer abusos contra crianças e mulheres durante o evento. A informação é do portal Metrópoles.

Um deles, de 46 anos, é suspeito de ter abusado de crianças durante o evento. O homem chegou próximo de duas crianças e abaixou as vestimentas delas, expondo as próprias partes íntimas em seguida. A pessoa responsável pelas crianças estava comprando pipoca no momento do ocorrido.