Saiba como será o primeiro 7 de Setembro do governo Lula III

O tradicional desfile contará com a participação de autoridades políticas e das Forças Armadas. O presidente não deverá discursar no dia.

“Democracia, soberania e união”: esse é o slogan do governo federal para o 7 de Setembro de 2023, o primeiro no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O tradicional desfile cívico para celebrar o Dia da Independência do Brasil deverá reunir cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios.

Com previsão de durar cerca de duas horas, o evento terá a execução do Hino Nacional brasileiro, passagem de tropas da Marinha, Exército e Força Aérea, com uso de veículos e aeronaves, apresentação de escolas públicas do Distrito Federal e profissionais do Corpo de Bombeiros.

Além disso, o desfile ainda terá a tradicional apresentação aérea da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB). O evento contará com quatro eixos temáticos. São eles: “Paz e Soberania”, “Ciência e Tecnologia”, “Saúde e Vacinação” e “Defesa da Amazônia”.

Não está previsto que Lula discurse no 7 de Setembro, mas o presidente deverá falar em pronunciamento em alusão ao Dia da Independência, veiculado em rede nacional pela rádio e televisão.



Segurança reforçada no 7 de Setembro

Por envio de alerta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o governo do Distrito Federal criou um grupo de mobilização responsável pela organização da segurança para o dia 7 de Setembro.

A Secretaria de Segurança Pública do DF liderará o Gabinete de Mobilização Institucional e terá reforço de órgãos e secretarias para garantir a ordem pública e social, além de coordenar as atividades realizadas em celebração ao Dia da Independência Brasileira.