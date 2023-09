Distrito Federal cria grupo de mobilização para o 7 de Setembro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo do Distrito Federal criou um gabinete de mobilização institucional que acompanhará os eventos comemorativos previstos para o 7 de Setembro na capital do país. O decreto que institui a criação do grupo foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF na quinta-feira (31).

O Gabinete de Mobilização Institucional será liderado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e contará com a participação de órgãos e secretarias visando à promoção da ordem pública e social, bem como à coordenação de atividades relativas à data comemorativa do Dia da Independência.