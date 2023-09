Advogado de Mauro Cid afirma que ele "assumiu tudo" e não acusou Bolsonaro

Ainda de acordo com a defesa de Cid, ele pagava as contas em dinheiro pois Bolsonaro "não gosta de cartão de crédito"

De acordo com ele, “estão colocando palavras” no depoimento de Cid que acusariam Bolsonaro. O advogado disse que o ex-ajudante de ordens pagava as contas do então presidente em dinheiro, porque Bolsonaro não gosta de cartão de crédito.

“Ele pegava o dinheiro do presidente, dos honorários dele como presidente, vencimentos, e da aposentadoria, que dá em torno de R$ 70 mil. Esse era o dinheiro que o Cid pagava as contas dele, em dinheiro, porque ele não gostava, não tem cartão de crédito”, disse.

E seguiu: "O dinheiro que o Cid pegava para pagar as contas do ex-presidente era os R$ 50 mil que parece que ele ganhava como presidente e os R$ 20 mil da aposentadoria. Era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando, porque ele não gosta de cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Mas não tem nada além disso".



Leia mais A montanha de casos de Bolsonaro perante as autoridades

Sobre o assunto A montanha de casos de Bolsonaro perante as autoridades

Na quinta-feira, 31, Bolsonaro e Michelle ficaram em silêncio durante o depoimento na PF. Em contrapartida, Mauro Cid, seu pai, general Mauro Lourena Cid, o advogado da família do ex-presidente, Frederick Wassef e o tenente Osmar Crivelatti falaram à Polícia Federal sobre os caso das joias.