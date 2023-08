Bolsonaro, Michelle, Mauro Cid e outros depõem simultaneamente; casal ficará em silêncio

A Polícia Federal deve questionar Bolsonaro e seus aliados de primeira hora sobre os principais achados da Operação Lucas 12:2, que colocou o ex-chefe do Executivo no centro de investigação sobre supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília para prestar depoimento no caso das joias. Além dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras seis pessoas também vão ser ouvidas pelos investigadores. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, também já está no local. Segundo a defesa do ex-presidente e de Michelle, eles ficarão em silêncio.

Também vão prestar depoimento o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid; Fábio Wajngarten, advogado de Bolsonaro e ex-chefe da Secretária de Comunicação da Presidência; Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro; Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, assessores do ex-presidente.

Caso das joias

Deflagrada em 11 de agosto, a Operação Lucas 12:2 da PF revelou que aliados do ex-presidente teriam vendido joias e outros objetos de valor recebidos em viagens oficiais da Presidência da República. Segundo a PF, essas peças, que deveriam ser incorporados ao acervo da União, foram omitidas dos órgãos públicos, incorporadas ao estoque pessoal de Bolsonaro e negociadas no exterior para fins de enriquecimento ilícito.

As tentativas de vender as joias só foram paralisadas após a revelação, em março, de que auxiliares de Bolsonaro tentaram entrar ilegalmente no Brasil com um kit composto por colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes entregues pelo governo saudita para o então presidente e Michelle Bolsonaro.