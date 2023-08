Padilha diz que Lula 'certamente' vai acelerar negociações ministeriais após retorno ao Brasil

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai "certamente" acelerar as negociações para acomodar o PP e o Republicanos no primeiro escalão do governo. Lula retorna ao Brasil na segunda-feira, 28, após viagem à África do Sul para reunião do Brics.

"Certamente o presidente Lula vai conduzir no retorno uma decisão que ele já tomou de acolher o pedido de duas bancadas federais em indicar parlamentares para compor o ministério. Isso é uma ação para reforçar o nosso time para o segundo semestre. Certamente no retorno da viagem nós devemos acelerar essas negociações", disse Padilha aos jornalistas durante agenda no bairro de Heliópolis, em São Paulo.

Como mostrou o Broadcast Político, havia expectativa de que Lula anunciasse os ministérios do Centrão antes da viagem à África. No entanto, a dificuldade em definir o novo desenho da Esplanada fez com que as escolhas fossem adiadas. O chefe do Executivo já decidiu que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (AM), também líder do PP na Câmara, serão os nomes indicados, mas falta escolher as pastas.