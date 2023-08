Ex-vereador, PMs e empresária presos por suspeita de agiotagem e lavagem de dinheiro

Um ex-vereador de Canindé, a esposa dele, três policiais militares e uma empresária do ramo de combustíveis foram presos nesta quinta-feira, 24. A operação “São Francisco”, realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), investiga crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação envolve secretarias do Governo do Ceará e também Polícia Federal.

A Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina (CGD), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Polícia Federal (PF) e a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (Coin) participaram da ação conjunta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além das prisões temporárias, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em propriedades vinculadas aos suspeitos. Na ocasião, três veículos de luxo, R$ 15 mil em espécie e quatro armas de fogo foram apreendidos. A Justiça também determinou a quebra de sigilos telefônico, telemático, bancário e de informática dos investigados e o bloqueio de eventuais valores que eles tivessem em suas contas bancárias.