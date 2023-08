Veja quais cidades cearenses irão paralisar no dia 30 por recursos do FPM

Cento e sessenta prefeitos do Estado do Ceará aderiram à paralisação nacional contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação. O movimento está agendado para o dia 30 deste mês, e tem como objetivo mobilizar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Lula (PT).

Confira as prefeituras cearenses que aderiram à paralisação

1.Abaiara



2.Acaraú



3.Acopiara



4.Aiuaba



5.Alcântaras



6.Altaneira



7.Alto Santo



8.Amontada



9.Antonina do Norte



10.Apuiarés



11.Aquiraz



12.Aracati



13.Aracoiaba



14.Ararendá



15.Araripe



16.Aratuba



17.Arneiroz



18.Assaré



19.Aurora



20.Baixio



21.Banabuiú



22.Barreira

23.Barro



24.Barroquinha



25.Baturité



26.Beberibe



27.Bela Cruz



28.Boa Viagem



29.Brejo Santo



30.Camocim

31.Campos Sales



32.Canindé



33.Capistrano



34.Caridade



35.Cariré



36.Carnaubal



37.Cascavel



38.Catarina



39.Catunda



40.Caucaia



41.Cedro



42.Chaval



43.Choró



44.Chorozinho



45.Coreaú



46.Crato



47.Croatá



48.Cruz



49.Deputado Irapuan Pinheiro



50.Ererê



51.Farias Brito



52.Forquilha



53.Fortim



54.Frecheirinha



55.General Sampaio



56.Graça



57.Granja



58.Granjeiro



59.Groaíras



60.Guaiúba



61.Guaraciaba do Norte



62.Guaramiranga



63.Hidrolândia



64.Ibaretama



65.Ibiapina

66.Ibicuitinga

67.Icapuí



68.Icó



69.Iguatu



70.Independência



71.Ipaporanga



72.Ipaumirim



73.Ipú



74.Iracema



75.Irauçuba



76.Itaiçaba



77.Itapajé



78.Itapiúna



79.Itarema



80.Itatira



81.Jaguaretama



82.Jaguaribara



83.Jaguaribe



84.Jaguaruana



85.Jardim



86.Jijoca de Jericoacoara



87.Juazeiro do Norte



88.Jucás



89.Lavras da Mangabeira

90.Madalena



91.Maranguape

92.Marco



93.Martinópole

94.Massapê



95.Mauriti



96.Milagres



97.Milhã



98.Miraíma



99.Mombaça



100.Monsenhor Tabosa



101.Morada Nova



102.Moraújo



103.Mucambo



104.Mulungu



105.Nova Olinda



106.Novo Oriente



107.Ocara



108.Orós



109.Pacajus



110.Pacatuba



111.Pacoti



112.Pacujá



113.Palhano



114.Palmácia



115.Paracuru

116.Paraipaba

117.Paramoti



118.Pedra Branca



119.Penaforte



120.Pentecoste



121.Pindoretama



122.Piquet Carneiro



123.Pires Ferreira



124.Poranga



125.Porteiras



126.Potengi



127.Potiretama



128.Quiterianópolis



129.Quixadá



130.Quixelô



131.Quixeramobim



132.Quixeré



133.Redenção



134.Reriutaba



135.Russas



136.Saboeiro



137.Salitre



138.Santana do Acaraú



139.Santana do Cariri



140.São Benedito



141.São Gonçalo do Amarante



142.São João do Jaguaribe



143.São Luís do Curu



144.Senador Pompeu



145.Senador Sá



146.Solonópole



147.Tabuleiro do Norte



148.Tamboril



149.Tarrafas



150.Tauá



151.Tejuçuoca



152.Tianguá



153.Trairi



154.Umari



155.Umirim



156.Uruburetama



157.Uruoca



158.Varjota



159.Várzea Alegre



160.Viçosa do Ceará

De acordo com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), os gestores pretendem paralisar todos os serviços que não sejam essenciais. Além disso, as cidades que participarão do ato irão decretar ponto facultativo em alusão à adesão ao movimento.

Na manhã desta quarta-feira, os gestores municipais que aderiram à paralisação estiveram reunidos para discutir quais ações serão realizadas no dia 30. De acordo com a Aprece, 81 prefeitos estiveram presentes no encontro, e outros nove participaram por videoconferência.