Zanatta para Cid: "Não vou deixar passar com retroescavadeira por cima de mim"

O senador cearense presidiu boa parte da comissão nesta quinta e pediu que a deputada tratasse com respeito a testemunha

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro desta quinta-feira, 17, foi bastante movimentada com a presença do hacker Walter Delgatti Neto. Em um momento acalorado, o senador Cid Gomes (PDT), que presidia a sessão, e a deputada federal Julia Zanatta (PL) bateram boca.

A parlamentar acusou o hacker de ser companheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se referiu a ele como “criminoso e estelionatário” e o criticou por ter dito que o senador Sergio Moro (União Brasil) é um “criminoso contumaz”.

Cid então a interrompeu e pediu que a deputada tratasse com respeito com a testemunha. Zanatta rebateu: “Ele não respeitou o senador da República, o senhor deveria estar preocupado com isso. E não interrompa o meu raciocínio, por favor, presidente”.