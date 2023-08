Moro é chamado por hacker de 'criminoso contumaz', reage e diz que Cid Gomes também foi hackeado

Ao indagar a testemunha, Moro iniciou dizendo que a ficha de antecedentes do hacker é bastante longa. Delgatti mencionou "cerca de quatro ações" e disse ter sido absolvido em todas. Moro disse terem sido encontradas 46, e apontou ter havido condenação por estelionato contra 44 vítimas, embora com posterior prescrição, o que inviabilizou aplicação da pena.

Delgatti disse ter sido vítima de perseguição em Araraquara, "inclusive equiparada à perseguição que vossa excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT", disse o hacker. "E ressaltando que eu li as conversas de vossa excelência, li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes".



Moro pediu que a mesa advertisse o hacker a não chamar parlamentar de criminoso, o que, destacou o senador, configura crime de calúnia. "Peço escusas então", disse o hacker, antes de ser advertido pelo senador cearense Cid Gomes (PDT), vice-presidente da CPMI, que conduzia os trabalhos no momento e pediu respeito ao plenário.

"O bandido aqui, desculpe senhor Walter, que foi preso, é o senhor. O senhor foi condenado", disse Moro ao retomar a palavra. "O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso?", acrescentou o senador. Cid Gomes solicitou respeito de ambas as partes. 'Por favor, que não se repita mais", pediu o pedetista.

Moro lê trecho da denúncia do Ministério Público, segundo a qual Delgatti reconheceu ter invadido dispositivo de 176 pessoas. O hacker confirmou a confissão. O senador do União Brasil, então, lista entre as vítimas o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, o empresário Abílio Diniz, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e também Cid Gomes, que presidia a CPMI no momento, entre outros.

Questionado mais uma vez se de fato invadiu os dispositivos de 176 pessoas, o hacker respondeu: "Sim, acredito que mais que isso".