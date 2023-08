Elmano vai a depoimento de Stédile e abraça líder do MST

Governador do Ceará acompanhou por alguns minutos o depoimento do líder do MST

Desde o início da tarde, a comissão realiza o depoimento do economista Luiz Pedro Stédile , uma das mais conhecidas lideranças nacionais do movimento. Elmano, que já atuou como advogado do MST em outra CPI que teve o grupo como alvo, chegou durante a sessão, cumprimentou deputados e abraçou Stédile.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), teve participação “surpresa” nesta terça-feira, 15, na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

A oitiva com Stédile é comandada por Salles (PL-SP), que foi ministro do Meio Ambiente durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, o próprio relator afirmou que não deve pedir prorrogação da duração da comissão, após o líder do governo José Guimarães (PT) firmar acordo com o Centrão para reduzir a participação de opositores no grupo.

O governador está em Brasília para cumprir uma série de reuniões de olho em obras de infraestrutura anunciadas recentemente pelo governo Lula (PT) para o Ceará. Pela manhã, ele se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar do início da obra de construção do Ramal do Salgado, no Cariri cearense.