Deputados usam boné do MST no dia em que CPI ouve líder do movimento

Liderança mais conhecida do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o economista João Pedro Stédile depõe na tarde desta terça-feira, 15, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Câmara dos Deputados para investigar ações do movimento.

Para o evento, diversos deputados de esquerda que integram a comissão compareceram aos trabalhos usando o boné vermelho do MST, um dos principais ícones da organização. Nilto Tatto (PT-SP), Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Talíria Petrone (Psol-RJ) foram alguns dos parlamentares que aderiram à manifestação.



A oitiva com João Pedro Stédile é comandada pelo relator da CPI, o deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, o próprio relator afirmou que não deve pedir prorrogação da duração da comissão, após o líder do governo José Guimarães (PT) firmar acordo com o Centrão para reduzir a participação de opositores no grupo.