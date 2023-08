Argentina elege seus candidatos à presidência em meio à crise econômica

Massa, um advogado de 51 anos, cultiva boas relações com os diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos, ou o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em meio à crise econômica e com uma dose de ceticismo, os argentinos votam neste domingo (13) nas eleições primárias para definir seus candidatos à eleição presidencial de outubro, um processo incerto ainda sem um claro favorito, de acordo com as pesquisas, para a sucessão de Alberto Fernández.

Nas eleições legislativas de 2021, sua primeira eleição, o partido La Libertad Avanza, de Milei, foi o terceiro partido com mais votos na cidade de Buenos Aires, com 17%.

Para analistas, a frustração do eleitorado, tanto com o governo do Juntos por el Cambio quanto com o atual governo peronista, faz dessa eleição a mais incerta dos últimos tempos.

Embora quase sempre tenham vivido em uma economia em crise, os argentinos sofrem neste momento com os piores indicadores em 30 anos: a inflação interanual é de 115%, uma das mais altas do mundo; a pobreza atinge 40% da população de mais de 45 milhões de pessoas; e a moeda local, o peso, está se desvalorizando a um ritmo cada vez mais rápido (17% no último mês).

A Argentina é a terceira maior economia da América Latina e um importante exportador mundial de alimentos. Ao mesmo tempo, tem de cumprir um acordo de 44 bilhões de dólares (R$ 216 bilhões, na cotação atual) com o FMI.

"A Argentina está em declínio econômico há mais de 10 anos, em uma crise que se agrava lentamente. Há uma crescente insatisfação do eleitorado, em um país que tinha identidades políticas claras. A eleição deste ano é chave, devido à necessidade de os eleitores de que haja uma mudança, mas também para que os políticos mudem", disse Negri.

Nestas eleições, estão aptos a votar mais de 35 milhões de pessoas, que também vão eleger os candidatos às eleições legislativas parciais que renovam parte do Congresso, a prefeitura da capital e o governo da província de Buenos Aires.

