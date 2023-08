Em evento com Luizianne, Elmano diz que terá "conversa demorada" com a petista

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), afirmou que terá uma “conversa demorada” com a ex-prefeita de Fortaleza, deputada federal Luizianne Lins (PT), na próxima quarta-feira, 16. A declaração foi proferida durante cerimônia de assinatura do Decreto de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBTQIA+, nesta segunda-feira, 14.

Luizianne é um dos nomes ventilados para disputar o Paço Municipal em 2024. A ex-prefeita não esconde o desejo de voltar ao comando da Capital, uma vez que, segundo ela, as suas gestões priorizaram os setores mais vulneráveis da cidade, lógica que o atual gestor, José Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio não teriam seguido.

No último dia 5, durante plenária do PT em Messejana, ela chegou a dizer que seu partido "não vai ficar discutindo processo interno no jornal", mas ouvindo filiados e a população. Recentemente, correligionários da ex-prefeita concederam entrevistas sinalizando possíveis rumos que o PT pode tomar tendo em vista as eleições de 2024. O governador Elmano de Freitas foi um deles.

O petista levantou a possibilidade de que o candidato petista pode ainda não estar filiado e que o nome será uma construção fruto de consulta a aliados e diálogo interno com participação de lideranças como o ministro da Educação Camilo Santana (PT).