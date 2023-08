Villavicencio era direita ou esquerda? Candidato morto no Equador criticou Lula e Bolsonaro

Candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinato na noite desta quarta-feira, 9 Crédito: AFP

Ainda no campo político, Villavicencio já havia feito menções críticas tanto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2018, Villavicencio elegeu respondeu um usuário no Twitter (atual "X") que dizia torcer pela vitória de Fernando Haddad (PT) na eleição presidencial do Brasil naquele ano, já que a opção era Bolsonaro. “Não podemos curar a raiva com mais mordidas do mesmo cão. Bolsonaro é produto da traição do PT, da maior corrupção da história. Por Deus… E não compartilho nada com Bolsonaro”, escreveu Villavicencio à época. Estimado @ramirogarciaf no podemos curar la rabia con más mordida del mismo perro. Bolsonaro es un producto de la traición del PT, de la mayor corrupción de la historia. Por Dios....Y no comparto nada con Bolsonaro. https://t.co/1M1gVxf0ag