Equador: um dia após assassinato de Fernando Villavicencio, carro de candidata é alvo de tiros

Após o assassinato do candidato a presidência do Equador Fernando Villavicencio, que ocorreu na noite de quarta-feira, 9, uma candidata a Assembleia Nacional do Equador foi vítima de um ataque armado na quinta-feira, 10.

Estefany Puente estava no El Club de Leones, organização que presta serviços sociais na cidade de Quevedo, quando seu carro foi atingido por dois homens. A informação foi divulgada pelo jornal equatoriano El Universo.

De acordo com o periódico, Puente estava com seu pai e com um funcionário. A candidata foi atingida de raspão no braço e os homens fugiram em seguida. O para-brisas do carro de Puente ficou destruído. A candidata faz parte da chapa Claro Que Se Puede, do candidato Yaku Pérez.

Assassinato

Um dos candidatos à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, 59 anos, foi assassinado na quarta-feira, 9, com três tiros na cabeça enquanto saía de um ato de campanha na capital do país, Quito.

Em recentes pesquisas eleitorais, Fernando Villavicencio aparecia no quinto lugar entre os candidatos às eleições presidenciais do país sul-americano. As eleições do Equador devem ocorrer no dia 20 de agosto deste ano.