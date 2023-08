Auxiliares de Bolsonaro ocultaram e venderam joias e depois tentaram apagar rastros

Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid Crédito: Reprodução/Twitter

As investigações da Polícia Federal (PF) expuseram que alguns dos auxiliares mais próximos de Jair Bolsonaro (PL) num esquema para ocultar ilegalmente presentes recebidos pelo ex-presidente em compromissos oficiais e para vender esses itens. O dinheiro era embolsado com uso de laranjas. Uma vez descobertos, a tentativa foi para recuperar e devolver o que havia sido negociado e buscar apagar os rastros. Muitos dos novos elementos são descobertos nas mais de 17 mil mensagens de emails trocadas entre militares que estavam vinculados à Presidência da República e que foram encontradas nas lixeiras eletrônicas das contas de trabalho. As mensagens foram apagadas, mas mantidas nas lixeiras dos emails. Assim, seguiram disponíveis e agora são analisadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Presentes não-cadastrados Entre as mensagens, há a informação de que o ex-presidente e a então primeira-dama Michelle Bolsonaro ganharam pedras preciosas em viagem oficial a Teófilo Otoni (MG), em setembro do ano passado, e que o presente não foi cadastrado oficialmente. Nos emails há listas numeradas com detalhes das atividades que os militares deveriam cumprir. As mensagens foram trocadas pelos primeiros-tenentes do Exército Adriano Alves Teperino e Osmar Crivelatti e pelo segundo-tenente da Força Cleiton Henrique Holzschuk, os três na época ajudantes de ordem de Bolsonaro na Presidência. O item de número 36, intitulado "Presente PR", trata das pedras preciosas. "Em 27/10/2022, foi guardado no cofre grande, 01 (um) envelope contendo pedras preciosas para o PR (presidente da República) e 01 (uma) caixa de pedras preciosas para a PD (primeira-dama), recebidas em Teófilo Otoni em 26/10/2022. A pedido do TC Cid, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele", diz o email. A catalogação dos presentes dados ao presidente da República é obrigatória por lei.

Bolsonaro esteve em Teófilo Otoni em 26 de outubro do ano passado, durante o segundo turno da campanha presidencial. Na ocasião, o então presidente discursou ao lado do pastor Silas Malafaia e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Não cadastrar os presentes recebidos foi um primeiro passo para burlar a fiscalização e comercializar os itens. Venda de itens preciosos O passo seguinte do esquema era a venda dos itens recebidos em missões oficiais. A operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira, 11. De acordo com a PF, os montantes "obtidos das vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de laranjas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores". A negociação envolveria o general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid, em cuja residência foi feita busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 11. É a primeira vez que um ex-integrante do Alto Comando do Exército brasileiro é envolvido em denúncias do tipo. General Cid teve assento na cúpula do oficialato até 2019 e foi, pelo menos até agora, um dos nomes mais prestigiados no meio militar nas últimas décadas.