O POVO News: preso homem que ameaçou matar Lula; petista diz que não tem medo

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre as ameaças sofridas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 3. Na manhã desta sexta-feira, 4, a Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Belém, no Pará, contra um suspeito de incitar ataques violentos contra o mandatário. Sobre o assunto, o petista disse que não teme ameaças. "Se eu tivesse medo, não tinha nascido"



A edição comenta a iniciativa do tenente-coronel Mauro Cid de vender um relógio de luxo dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em viagem ao Reino da Arábia Saudita. A informação consta em documentos recebidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a retomada do programa Luz para Todos, no Amazonas, elaborado em 2003, durante o primeiro mandato do petista. A ação visa ampliar o acesso da população à energia elétrica no Brasil.



Seguindo a mesma linha, o episódio detalha o acordo de cooperação para a extensão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, assinado nesta sexta-feira, 4, pelos ministros da Educação, Camilo Santana e da Defesa, José Murcio Monteiro. A temática da expansão vem sendo discutida em reuniões pelos ministérios e a Aeronáutica brasileira.



Além disso, a edição conversa com a presidente executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, que comenta sobre o Marco legal do Ensino Técnico, os cortes recentes na Educação e o Programa Escola em Tempo Integral.