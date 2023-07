O POVO News: Tarcísio nega excesso em operação que deixou 8 mortos; governo Lula rebate

A edição também fala sobre a retomada de atividades no Congresso após recesso e sanção do Programa Escola em Tempo Integral

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 31. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a Operação Escudo, realizada no final de semana em Guarujá, que deixou oito pessoas mortas. A operação foi deflagrada após o policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, membro da Rota, ser morto. O governador Tarcísio de Freitas negou que tenha havido excessos por parte da PM, enquanto o governo Lula rebate.

Assista ao vivo:

A edição comenta o retorno do Judiciário nesta terça-feira, e a posse do novo ministro na quinta-feira, bem como retomada de atividades no Congresso após o recesso. O general Gonçalves Dias irá depor na CPI do MST.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a nova invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) à área da Embrapa e acusa a gestão de Lula (PT) de descumprir acordos.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a sanção do Programa Escola em Tempo Integral. Com investimento de R$ 4 bilhões, o governo quer ampliar em um milhão as vagas de tempo integral nas escolas de educação básica do País.

Além disso, a edição explica a polêmica com Pix envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados voltam a pedir doações para Bolsonaro: 'Meta é R$ 22 milhões'.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO