Congresso retoma trabalhos nesta terça com retorno de CPIs e foco na pauta econômica

O Congresso Nacional retomará as atividades nesta terça-feira, 1° de agosto, após o recesso do meio do ano. Na agenda do segundo semestre, estão a conclusão de temas como a reforma tributária, a ser analisada no Senado; o novo marco fiscal (arcabouço); o projeto de lei das Fake News e a Lei de Diretrizes para o Orçamento de 2024. Haverá ainda a retomada de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs), dentre as quais está a CPI Mista dos ataques de 8 de janeiro.



Pautas como a reforma tributária, o marco fiscal e alteração de dispositivos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) devem ter os trâmites concluídos, após terem sido analisados por uma das casas legislativas, ou por ambas e sofrerem mudanças no texto. Ao final da apreciação os projetos, serão encaminhados para sanção presidencial.

As sessões plenárias devem ocorrer às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, tanto na Câmara quanto no Senado. Com possibilidade de deliberação remota, por parte dos deputados, em outros dias da semana.

Além da pauta principal, a retomada das CPIs e CPMI deve ganhar atenção neste reinício de trabalhos. Na CPMI do 8 de janeiro, há convocação para depoimento para esta terça-feira, quando será ouvido o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura.

Além da CPMI do 8 de janeiro, a CPI das Americanas também tem agenda definida na terça-feira. Já a CPI das apostas esportivas retoma os trabalhos na quarta-feira, 2. A CPI do MST ainda não teve agenda oficial divulgada pelo Legislativo.

No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) terá pautas importantes no segundo semestre do ano, dentre elas a análise sobre as legalidades do Marco Temporal para demarcação de terras indígenas e do Juiz de Garantias, e a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.

No segundo semestre, haverá ainda a posse de Cristiano Zanin, marcada para esta quinta-feira, 3, e a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que deixará o STF, em outubro, após completar 75 anos.



Com informações da Agência Brasil.