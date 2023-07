Lula rebate fala de Bolsonaro: 'Ofensivo seria comparar um jumento a ele'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu na tarde desta quarta-feira, 26, declarações feitas por Jair Bolsonaro (PL) contra ele durante o evento de filiação de Fernando Holiday ao PL no dia anterior. O petista foi chamado de "jumento" e, como resposta, disse que não se sentiu ofendido com a comparação.

"Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele (Bolsonaro), isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém", disse Lula, no Twitter.

Acompanhado de correligionários, Bolsonaro esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo na tarde de terça-feira, 25, para o evento de filiação de Holiday e outros políticos. O encontro teve clima de campanha e o ex-presidente protagonizou ofensas a Lula e a ações do governo atual.

"A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países do norte (...) interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim", disse Bolsonaro a respeito do petista.

O evento teve clima de campanha. Parte do público recebeu o ex-presidente ao som de "mito" e tirou fotos com Bolsonaro. Ele disse que foi punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "por suas virtudes" e que considera "uma missão" buscar o retorno ao Palácio do Planalto. "Vontade de ser presidente novamente? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão", disse o ex-presidente.

Holiday, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), rompeu com o grupo e foi expulso do Patriotas, sigla pela qual se elegeu vereador da cidade de São Paulo, em abril de 2021. Ele passou pelo Novo e estava até a semana passada no Republicanos.

Em 2018, o vereador disse ter se arrependido de votar em Bolsonaro. Agora, o ex-MBL está na mesma sigla do ex-presidente, de quem possui apoio, e de Valdemar Costa Neto.