Mais dois deputados cearenses do PL são punidos por votar com Lula, após Yury do Paredão

O PL nacional continua a punir deputados que apoiaram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em votações no Congresso Nacional, contra orientações partidárias. Após a expulsão do deputado federal cearense Yury do Paredão, grupo de oito deputados do PL será punido com a suspensão de comissões por pelo menos três meses. Entre eles estão dois parlamentares cearenses.

Ofício assinado pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, listou entre os punidos com a suspensão de 90 dias: Matheus Noronha (CE), Junior Mano (CE), Junior Lourenço (MA) Detinha (MA), Josimar Maranhãozinho (MA), Pastor Gil (MA), João Carlos Bacelar (BA) e Vinicius Gurgel (AP).

Ao O POVO, Noronha confirmou, por meio de um funcionário do gabinete, ter sido notificado na semana passada sobre a "suspensão temporária da participação de uma das comissões que (o deputado) integra". A comissão em questão é a de Desenvolvimento Econômico, na qual ele é titular. Noronha também ocupa vaga de suplente na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Sobre as divergências com o partido, o deputado disse acreditar no diálogo. "Busco agir respeitando o meu partido, formado por uma base respeitada e que tem todo meu apreço. No entanto, também tenho minhas convicções e procuro agir sendo coerente com o que acredito ser o melhor para o País, independentemente se é de partido A ou B", pontua.

Junior Mano, ao ser questionado, disse que ainda não havia sido notificado sobre a punição e reforçou que "participou normalmente das comissões na última semana antes do recesso" legislativo. Nesta legislatura, o deputado foi designado para algumas comissões; dentre elas atua como titular na de Saúde e é suplente nas de Turismo e de Finanças e Tributação.

O PL elegeu cinco deputados federais no Ceará. As três punições abrangem mais da metade da bancada. Os outros dois são André Fernandes e Jaziel Pereira. Há ainda Priscila Costa, que exerce mandato com a licença de Yury.

Dentre as matérias que causaram ruídos internos no PL estão a votação da medida provisória (MP) que reorganizou ministérios e a Reforma Tributária, na qual Noronha e Mano votaram favoráveis à aprovação. Três cearenses do PL votaram contra: André Fernandes, Dr. Jaziel e Priscila Costa.

Na pauta da reforma, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) articulou pessoalmente para que o partido votasse de modo contrário, mas saiu fragilizado ao ver que 20 deputados do PL votaram de forma favorável. O ocorrido culminou numa crise interna na legenda, com direito a barraco entre bolsonaristas e outros deputados no grupo de WhatsApp do PL.

O POVO procurou o presidente estadual do PL e prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, e deputados bolsonaristas para comentar se as punições anunciadas e a expulsão de Yury do Paredão pacificariam as divergências no Ceará, mas não houve retorno. No mês passado, Acilon resumiu que caberia exclusivamente à Executiva nacional "cuidar devidamente" da possibilidade de punição dos deputados federais cearenses que votaram com o governo.

Votos dos deputados do PL Ceará na MP dos Ministérios:

Favorável : Junior Mano, Matheus Noronha, Yury do Paredão

: Junior Mano, Matheus Noronha, Yury do Paredão Contrário : André Fernandes

: André Fernandes Não votou : Dr. Jaziel

: Dr. Jaziel Placar final: Sim - 337 votos / Não - 125 votos

Votos dos deputados do PL Ceará na Reforma Tributária: