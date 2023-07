O POVO News: expulso do PL de Bolsonaro, Yury do Paredão fica livre para apoiar Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 20. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a expulsão do deputado Yury do Paredão do PL após publicar uma foto fazendo "L". A decisão do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, foi confirmada no início da tarde desta quinta-feira,20. No Twitter, Yury agradeceu a oportunidade de ter participado das eleições de 2022.

Hoje estive com o presidente do PL Valdemar Costa Neto, o qual me afirmou que serei expulso do partido.



Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022.



Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo,… pic.twitter.com/YVxNWiYvOT — Yury Do Paredão (@yurydoparedao) July 20, 2023

A edição comenta sobre as imagens de agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ocorrida na última sexta-feira, 14, no aeroporto internacional de Roma. As gravações foram obtidas por servidores da Polícia Federal (PF) que trabalham na Itália.

O programa também discute a denúncia elaborada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) contra o ex-deputado federal, Jean Wylys, por homofobia. Na semana passada, no Twitter, Wyllys chamou Leite de "gay com homofobia internalizada" e o tucano rebateu "manifestação deprimente. Lamento sua ignorância".



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre a discussão no Palácio do Planalto acerca da regulamentação de armas no Brasil. É previsto que a versão do texto final do decreto fique pronto ainda nesta quinta e seja publicada nesta sexta. Para explicar mais sobre o assunto, a edição recebe a analista política, Carol Curimbaba e o consultor em Segurança Pública Robson Rodrigues.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

