Lula chama investigados por agredir Moraes de 'animais selvagens'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou nesta quarta-feira, 19, os investigados por hostilizar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de “animais selvagens” e disse ser necessário punir severamente os que transmitem ódio.

“Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma. Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano”, disse Lula em entrevista coletiva ao fim da viagem a Bruxelas.

De acordo com o presidente, pode-se não concordar com algo, mas sem ser agressivo, desrespeitoso e sem xingar. Lula afirmou que essas pessoas “nasceram no neofacismo colocado em prática no Brasil” e precisa ser extirpada.

“Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada, e nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a serem civilizados”, declarou.

Lula finalizou dizendo que é possível que o país volte à civilização. “Queremos paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem”, completou.