Lula critica escolas cívico-militares: "Não é obrigação do MEC cuidar disso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou nesta sexta-feira, 14, sobre a medida do Ministério da Educação (MEC) de anunciar o fim do programa das escolas cívico-militares.

“Ainda ontem o Camilo (ministro da Educação) anunciou o fim do ensino cívico militar, sabe por quê? Não é obrigação do MEC cuidar disso”, disse o presidente durante a cerimônia de sanção do novo programa Mais Médicos.

Lula ainda declarou que “se cada estado quiser criar, que crie. Se cada estado quiser continuar pagando, que pague”. Alguns governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) de São Paulo e Eduardo Leite (PSDB-RS) do Rio Grande do Sul anunciaram que irão manter o programa. No Ceará, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Mombaça informaram que proposta de ensino deve ser mantida com recursos próprios.

“O MEC tem que garantir a educação civil, igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileiro. Então acreditem que o país mudou”, reiterou Lula.

Em fala, o presidente disse que o atual governo teve que remontar 37 políticas públicas que foram desmontadas entre 2018 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). “Das universidades à farmácia popular, da merenda escolar ao reajuste dos funcionários, tudo isso foi tirado com a maior desfaçatez”, completou.