Bancada do PT na Assembleia presta solidariedade a Roseno: "Patrimônio político"

Na tarde desta terça-feira, 18, membros da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) prestaram solidariedade ao deputado Renato Roseno (Psol) após recente embate com o ex-filiado Ari Areia.

A crise entre ambos gerou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira, 17.

O texto da nota tem assinatura dos deputados De Assis Diniz, Guilherme Sampaio, Missias do MST, Larissa Gaspar, Nizo Costa, Jô Farias, Fernando Santana, Moisés Braz, Julinho e Juliana Lucena.

“A bancada PT na Assembleia Legislativa do Ceará manifesta sua solidariedade ao deputado estadual Renato Roseno (Psol), face às declarações de cunho difamatório publicadas recentemente nas redes sociais, movidas por divergências internas envolvendo um ex-filiado à sua legenda”, destaca a publicação.

E acrescenta: “A trajetória militante de Renato Roseno e seu compromisso ético com a luta social por igualdade e justiça, em todas as dimensões, compõem, ao nosso ver, o patrimônio político das lutas populares em nosso Estado, sendo merecedora de nosso apoio e reconhecimento”.

