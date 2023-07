Campos Neto está agindo com determinação de política derrotada nas urnas, diz Márcio Macêdo

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, afirmou nesta sexta-feira que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não pode se esconder atrás da autonomia do BC para não cumprir seu papel constitucional.

Ele defendeu que o Congresso convide Campos Neto para prestar contas. "Não está em debate a autonomia do Banco Central", pontuou. "O presidente do BC está agindo com determinação de uma política que foi derrotada nas urnas nas últimas eleições", emendou.

Macêdo disse que o Brasil inteiro está pedindo para os juros caírem e que não é possível o País crescer o suficiente para resolver os problemas do povo com uma taxa Selic em 13,75%. "É inadmissível a maior economia dos trópicos estar com crescimento econômico freado por causa da posição de uma pessoa", declarou.