Em depoimento à PF, Bolsonaro confirma reunião, mas nega trama golpista: "Não tinha plano"

Este é o quarto depoimento que o ex-presidente presta a Polícia Federal no ano; o primeiro após ficar inelegível

Em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, 12, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que se encontrou com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o ex-deputado Daniel Silveira, mas negou que tenha discutido plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nada aconteceu no dia 8 de dezembro. Até porque não tinha nenhum vínculo com o senhor Marcos Do Val, talvez fotografia, o que é comum entre nós. Nada foi tratado, não tinha nenhum plano (de gravar Moraes), naquela reunião de aproximadamente 20 minutos”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro depôs por 35 minutos na sede da PF em Brasília. Ele chegou às 13h40min e saiu do prédio cerca de duas horas depois, “resolvendo burocracias do depoimento” segundo o seu advogado Fábio Wajngarten.

O ex-presidente ainda disse não saber de quem partiu a iniciativa de marcar a reunião e que antes disso, não tinha contato com Marcos do Val. “Ele que responda pelos seus atos dele”, afirmou.

No depoimento, Bolsonaro falou que sempre permaneceu “dentro das quatro linhas da Constituição” e nunca foi levantada a possibilidade de participação de militares e integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no encontro.



Esta foi a quarta oitiva do ex-presidente à PF em 2023, a primeira após o Tribunal Superior Eleitoral torná-lo inelegível. Ele já prestou esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de vacinação e os atos golpistas.