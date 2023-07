Bolsonaro chega à sede da Polícia Federal para depor sobre plano golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta das 13h40min desta quarta-feira, 12, à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento sobre um suposto plano de golpe, revelado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) de uma reunião com o próprio também com o ex-deputado Daniel Silveira.

O plano consistiria em gravar sem autorização o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) e impedir a posse do presidente Lula (PT). Sobre o caso, Bolsonaro afirmou que esteve na reunião, mas ficou em silêncio.

Bolsonaro entrou pelo acesso da garagem dos fundos do prédio da PF e não falou com a imprensa. O ministro Alexandre de Moraes determinou este que é o quarto depoimento do ex-presidente no ano, e o primeiro após se tornar inelegível por 8 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de ser ouvido sobre o suposto plano golpista, Bolsonaro já participou de audiência para prestar esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de cartões de vacina e os atos golpistas do 8 de janeiro.