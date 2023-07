Jogo Político debate impactos de acordo do PDT, reforma tributária e Mauro Cid na CPMI

O episódio #243 do podcast Jogo Político discute os impactos do pacto entre o senador Cid Gomes e o presidente nacional em exercício do PDT, o deputado federal André Figueiredo. Ambos selaram um acordo na última sexta-feira, 7, para pôr fim às disputas pelo comando do partido no Ceará, berço político do clã Ferreira Gomes.

Participam do Jogo Político os jornalistas Júlia Duarte, repórter de Política, Carlos Mazza e Guálter George, colunistas de Política.

No que diz respeito ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o episódio comenta sobre a reforma tributária e como ela afeta o governo e o Congresso.

A edição também discute a CPMI dos atos golpistas e o depoimento do tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), que ocorrerá nesta terça-feira, 11. Cid é suspeito de articular uma intervenção militar contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as eleições do ano passado, em que Bolsonaro não conquistou um segundo mandato. Ele está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação.

