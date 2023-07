Alckmin acena positivamente à regulamentação dos jogos de azar no Brasil

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto que regulamenta jogos de azar no Brasil está parado no Senado, onde aguarda votação

O vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), sinalizou ser favorável à regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Segundo informou um interlocutor próximo, Alckmin esteve reunido com lideranças de uma empresa do setor, que disponibiliza serviços para cassinos espalhados pelo mundo, na semana passada.

A reunião foi articulada pelo deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), líder da legenda na Câmara e que tinha agenda marcada com Alckmin. A empresa citada é a PlayTech, que desenvolve jogos utilizados em cassinos.

“Eles acreditam que o Brasil tem tudo para ser o segundo mercado no mundo”, disse Carreras em entrevista à CNN, na qual relatou que Alckmin teria acenado positivamente à legalização após a reunião. O deputado espera que a legalização gere investimentos bilionários para o país.

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto que regulamenta jogos de azar no Brasil está parado no Senado, onde aguarda votação. Não há previsão de que a proposta siga para a pauta. Caso seja aprovado no Senado, o texto segue para sanção presidencial.