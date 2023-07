O POVO News: votação da reforma tributária avança na Câmara; Bolsonaro tenta barrar

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados. A pauta tem sido prioridade do presidente da Casa, Arthur Lira. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por outro lado, tenta interferir na proposta, afirmando que, se a ela "não fizer justiça e diminuir a carga tributária, a tendência [do PL] é votar contra.



Assista ao vivo:

A declaração do ex-mandatário foi proferida durante reunião do PL nesta quinta-feira, 6. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro se opôs à decisão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de apoiar a reforma tributária defendida pelo governo Lula (PT).

A transmissão fala ainda sobre o falecimento do diretor e dramaturgo José Celso Martinez, o Zé Celso. O criador do Teatro Oficina faleceu hoje na capital paulista. Celso estava internado após um incêndio em seu apartamento. Para comentar a respeito, o programa recebe o ator e produtor do Grupo Bagaceira de Teatro, Rogério Mesquita.

No que se refere às ações do presidente Lula, a edição comenta sobre o encontro do petista com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial nesta quinta-feira. Na reunião, Lula afirmou que não retornou ao cargo no Executivo para realizar as mesmas ações que cometeu durante as gestões anteriores.

A edição explica os desdobramentos de um novo nome do PL na Câmara, a deputada cearense Priscila Costa assume a vaga do deputado licenciado Yury do Paredão.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO