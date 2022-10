Eleições 2022: PRF se pronuncia sobre operações em transportes públicos

A instituição reiterou o compromisso com o processo eleitoral e garantiu cumprimento das decisões do TSE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) se pronunciou, em nota, sobre as operações realizadas em transporte público de eleitores neste domingo, 30, no segundo turno das eleições presidenciais. Após notificação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a instituição reiterou seu compromisso com a segurança viária, garantindo a lisura do processo eleitoral.

"Particularmente em períodos de eleições, a instituição é parceira do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), visando auxiliar na garantia da segurança do direito ao voto", diz o texto.

A nota da PRF aponta "redução de 43% de mortes e 72% de feridos em acidentes de trânsito" na Operação Eleição 2022 - 2° turno.

No sábado, 29, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, proibiu a PRF e a Polícia Federal de cumprirem qualquer operação referente ao transporte público de eleitores para as seções eleitorais deste segundo turno. Em caso de descumprimento, os diretores-gerais das instituições e os agentes envolvidos deverão responder por crime eleitoral e desobediência.

A PRF salienta que, sobre a notificação enviada pelo TSE, foi determinado o "fiel cumprimento da aludida decisão".

