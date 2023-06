Perfil oficial do governo Lula ironiza Bolsonaro após condenação: "Grande dia"

O Governo Federal fez publicação em sua conta oficial do Twitter debochando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por oito anos. A publicação fez uso de uma conhecida frase do ex-mandatário para comemorar a redução do preço da gasolina e do gás de cozinha. "Grande dia".

“Sextou só com notícia boa!!! A Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina para as distribuidoras e no gás de cozinha. O litro da gasolina passa de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de R$ 0,14 o litro. O botijão de 13kg passa a custar R$ 31,66. Grande dia!”, escreveu.

Sextou só com notícia boa!!! A Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina para as distribuidoras e no gás de cozinha. O litro da gasolina passa de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de R$ 0,14 o litro. O botijão de 13kg passa a custar R$ 31,66. Grande dia! pic.twitter.com/aCxq9l3i5W Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine June 30, 2023

O julgamento do ex-mandatário foi concluído nesta sexta-feira, 30. O placar de 5 votos a 3 começou a ser após a ministra Cármen Lúcia declarar voto, afirmando que acompanharia o relator Benedito Gonçalves pela condenação do ex-presidente. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da TSE, seguiu o mesmo voto.

Bolsonaro afirmou, em coletiva de imprensa, que considerou a decisão como “uma facada nas costas”, e relembrou o caso de tentativa de assassinato contra ele, em 6 de setembro de 2018.



"Na política, essa frase não é minha, ninguém mata, ninguém morre, espero né, porque tentaram me matar aqui, em Juiz de Fora a pouco tempo, levei uma facada na barriga e hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político”, disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 30.