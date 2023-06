Bolsonaro chama decisão do TSE que o tornou inelegível de "facada nas costas"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou de "facada nas costas" a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por oito anos. Ele ainda relembrou o caso de tentativa de assassinato contra ele, em 6 de setembro de 2018.

“Na política, essa frase não é minha, ninguém mata, ninguém morre, espero né, porque tentaram me matar aqui, em Juiz de Fora, há pouco tempo, levei uma facada na barriga e hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político”, disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 30.

Durante a declaração, Bolsonaro teceu críticas ao TSE, alegando que a Corte trabalhou contra as propostas sugeridas por ele. Além disso, criticou também o opositor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu fui proibido de mostrar imagens do Lula defendendo aborto, proibido mostrar imagens do Lula dizendo que pode roubar um celular que é pra tomar cervejinha, proibido de mostrar imagens do Lula no CPX, lá no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro”, complementou.

Um dos pontos que deve ser discutido pelo Partido Liberal (PL) é o nome que representará a sigla nas eleições de 2026. No entendimento do ex-presidente, o nome que o representará deve ser definido.

“Quem seria oposição se esse atual mandatário sair em 2026? No momento ainda não tem nome, pode ser que apareça, mas ainda não tem nome”, declarou. “Poderia, por aclamação no TSE, continuar o mandato do Lula, afinal de contas, ele é um grande democrata, um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por nove juízes, em três instâncias, tirado da cadeia pra disputar a Presidência”.

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), prestou apoio ao ex-presidente em suas redes sociais, afirmando que, independentemente da inelegibilidade, Bolsonaro continuará sendo uma liderança da direita no país.

“A liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente”, escreveu.

A liderança do presidente @jairbolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) June 30, 2023