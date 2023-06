Elmano responde a cobranças de Sarto: "Em agosto receberei todos os prefeitos"

O governador Elmano de Freitas (PT) apresentou resposta a um questionamento que o prefeito José Sarto (PDT) tem feito publicamente e seguidas vezes, referente a uma reunião entre os dois que ainda não aconteceu após seis meses da nova administração estadual. O pedetista oficializou pedido em 31 de janeiro. Elmano respondeu que não se reuniu com Sarto porque não iniciou o período de reuniões com os gestores dos 184 municípios do Estado, o que está programado, segundo ele, para o início de agosto.

Entenda aqui: Sarto ainda não conseguiu marcar reunião com Elmano e cobra governador de novo



"Qual foi o prefeito com quem eu tive reunião?", questionou ao ser perguntado por O POVO em coletiva de imprensa, no Palácio da Abolição, após o lançamento da segunda etapa do programa C-Jovem, que capacita jovens em tecnologia da informação. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, esteve presente.

"Eu tive reunião com os parlamentares nesta primeira fase para encaminhar o que estava sendo feito no governo do Estado, e eu disse que em agosto receberei todos os prefeitos. Então, o que eu vou fazer é o que eu prometi."

Elmano justificou que o primeiro momento foi dedicado aos parlamentares para formação de sua base na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Além disso, em meio a um contexto de diminuição de receitas do Estado, disse o governador, não havia como se debruçar sobre novas ideias e projetos para o Ceará. Ele garantiu que se reunirá com todos os prefeitos do Ceará

Os deputados estaduais Antonio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho, parlamentares ligados a Sarto na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), fazem oposição a Elmano e não estiveram reunidos com ele. Sarto tem reiterado publicamente o desejo de um momento com Elmano. No último dia 16, o prefeito disse ao O POVO: "Eu tô aguardando. É a primeira (reunião, se acontecer), eu tô aguardando".



Ofício da Prefeitura de Fortaleza, datado de 31 de janeiro, com o pedido de uma audiência, foi encaminhado ao Palácio da Abolição. "Oficialmente, eu não recebi nenhum pedido de agenda. Nós vamos marcar", disse Elmano em coletiva no Parque Dom Aloísio Lorscheider, em 27 de abril, no lançamento da Taça das Favelas.