Vereador vira balde de dejetos em plenário durante protesto; veja vídeo

Um vereador do município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, chamou a atenção ao levar um balde de esgoto ao plenário da Câmara dos Vereadores na sessão desta terça-feira, 20. A iniciativa de Luciano Rio Lu (PDT) teve como objetivo protestar contra os problemas enfrentados pela população que reside no bairro Santa Edwiges, localizada no distrito de Guarus.

Além de manter o balde ao lado dele durante o discurso, Luciano também derramou o material no chão da Câmara dos Vereadores. "Isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira não, é cocô presidente", declarou o vereador enquanto derramava o conteúdo. “É pra sentir (...) aqui a gente tá falando de um cocô que caiu aqui na tribuna, agora imagina um cocô em frente a casa do povo no dia a dia, presidente. Isso não pode estar acontecendo. É minha revolta. Isso é uma covardia", pontuou ainda na sessão.

Ao portal do G1, Luciano disse que o que estava no balde realmente era material de esgoto.

Em nota, a concessionária Águas do Paraíba, que fica a cargo do tratamento de esgoto do município, afirmou que “as obras para implantação da rede coletora de esgoto sanitário no Parque Santa Edwiges estão em fase de planejamento e já foram realizados os levantamentos necessários nas ruas, visto que trata-se de um bairro de pequena extensão".

A empresa acrescentou ainda que não há cobrança de tarifa pelo serviço para os moradores da região e que, no momento presente, Campo tem 93% do esgoto coletado, sendo 100% do efluente tratado.

A Câmara dos Vereadores também se pronunciou sobre o ocorrido durante a sessão e alegou que o vereador estava no direito de se expressar por meio de fala e atos, o que é garantido pela Constituição Federal.